آبل ميوزك تختبر ميزة جديدة لتمييز الموسيقا المنتجة بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

تعمل خدمة البث الموسيقي آبل ميوزك التابعة لشركة أبل، على إدخال ميزة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في المحتوى الموسيقي، من خلال إضافة علامات تساعد في التمييز بين الموسيقا التي أنشئت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتلك التي ينتجها الفنانون بالطرق التقليدية.

وبحسب تقرير نشره موقع TechCrunch التقني، تخطط الشركة لإضافة حقول بيانات وصفية جديدة عند رفع المحتوى على المنصة، تتيح لشركات الإنتاج والموزعين الإشارة إلى ما إذا كانت الأغنية أو أي جزء منها قد تم إنشاؤه أو المساعدة في إنتاجه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وستشمل هذه البيانات معلومات حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الألحان أو الكلمات أو الغلاف الفني أو الفيديو الموسيقي، بهدف مساعدة المستخدمين على معرفة طبيعة المحتوى الذي يستمعون إليه، في ظل تزايد إنتاج الموسيقا المعتمدة على هذه التقنيات.

يذكر أن عدة تقارير إعلامية أكدت أن استخدام هذه العلامات لن يكون إلزامياً في المرحلة الحالية، إذ يعتمد على قيام شركات الإنتاج أو الموزعين بالإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي عند تحميل الأغاني، في وقت تسعى فيه منصات موسيقية أخرى إلى تطوير أدوات مشابهة للكشف عن المحتوى المُنتج بهذه التقنيات.