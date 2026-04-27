افتتاح أكبر متجر للوجبات الخفيفة في العالم يضم أكثر من 35 ألف منتج من 70 دولة

بكين-سانا

افتتحت سلسلة متاجر مينغمينغ هينمانغ، أكبر سلسلة تجزئة للوجبات الخفيفة في الصين، متجراً ضخماً يحمل اسم “سناك كينغدوم” في ساحة فورونغ بمدينة تشانغشا، ليُسجل رقماً قياسياً عالمياً من حيث التنوع والحجم.

وذكر موقع Oddity Central المتخصص في نشر الأخبار والقصص الغريبة اليوم الإثنين، أن المتجر حصل على شهادة Guinness World Records بوصفه أكبر متجر للوجبات الخفيفة في العالم عند افتتاحه في الـ 17 من نيسان الماضي، حيث يضم أكثر من 6500 علامة تجارية وقرابة 35 ألف نوع من المنتجات الغذائية من نحو 70 دولة.

ويقدم المتجر تجربة تسوق غير تقليدية عبر مساحات عرض ضخمة وأقسام متنوعة، من بينها قسم خاص بأكثر من 3500 نوع من المعكرونة الفورية، إضافة إلى ردهات تعرض مشروبات غازية ومنتجات غذائية نادرة من مختلف الأسواق العالمية، ما يعكس تنوعاً واسعاً في المنتجات الاستهلاكية.

ورغم الإقبال الكبير منذ الافتتاح، أعلنت إدارة المتجر لاحقاً عن تعليق مؤقت لبعض عمليات البيع بهدف معالجة تحديات تتعلق بإعادة التخزين وأنظمة الدفع، في حين يستمر استقبال الزوار للتجول داخل أقسامه والاطلاع على معروضاته.