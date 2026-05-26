تدريب الدماغ بألعاب الفيديو.. أمل جديد لمرضى الزهايمر

نيويورك-سانا

أظهرت دراسة أمريكية أن ألعاباً إلكترونية لتدريب الدماغ يمكن أن تسهم في خفض خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 25 بالمئة، في تطور واعد للوقاية من التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر.

ونشر موقع “نو هيلث” الأمريكي المتخصص بالصحة أمس الإثنين نقلاً عن صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة جونز هوبكنز بإشراف البروفيسورة مارلين ألبرت ركزت على لعبة “القرار المزدوج”، التي تعتمد على رفع مستوى الصعوبة تدريجياً مع تحسن أداء اللاعب، مما يجبر الدماغ على التكيف المستمر.

وأوضحت الدراسة أن اللعبة تعتمد على اختبار الانتباه السريع، حيث تظهر مركبة على الشاشة للحظات قصيرة مع لافتات طريق وعناصر مشتتة، وشملت الدراسة نحو ثلاثة آلاف شخص تجاوزوا الخامسة والستين، وبعد متابعة استمرت عشرين عاماً تبين أن من واصلوا التدريب على اللعبة مع جلسات دعم إضافية كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة الربع تقريباً.

وكشفت البروفيسورة ألبرت: “أن هذه التدريبات تعزز مرونة الدماغ وقدرته على تكوين روابط عصبية جديدة، لكنها ليست حلاً منفرداً بل جزءاً من نمط حياة صحي”.

يذكر أن باحثين أمريكيين طوروا لعبة “القرار المزدوج” منذ تسعينيات القرن الماضي، لتحسين أداء السائقين الأكبر سناً، إذ أظهرت دراسة أجريت عام 2010 أن التدريب عليها لعشر ساعات فقط ساهم في خفض معدلات الحوادث إلى النصف.