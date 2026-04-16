أنثروبيك تطلق ميزة “Routines” لأتمتة المهام البرمجية في منصة Claude Code

واشنطن-سانا

أعلنت شركة أنثروبيك عن تحديث جديد لمنصة “Claude Code” يتضمن ميزة تحمل اسم “Routines”، تتيح أتمتة المهام الروتينية بشكل كامل دون تدخل مباشر من المستخدم، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات البرمجية.

ووفقاً للشركة، فإن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين إنشاء مهام تُنفذ تلقائياً وفق جداول زمنية محددة، أو عند تحقق شروط وأحداث معينة، أو عبر طلبات من أنظمة خارجية، وذلك من خلال تعليمات نصية (Prompt) تحدد طبيعة المهمة وآلية تنفيذها، مع اعتماد المنصة على بنيتها السحابية في تشغيل العمليات في الخلفية.

وأوضحت أن “Routines” تقوم على مبدأ “الإعداد لمرة واحدة”، حيث تتولى تحديد الأدوات المطلوبة وخطوات التنفيذ بشكل آلي دون الحاجة إلى متابعة أو إدارة يدوية متكررة، مع دعم تكامل مباشر مع منصات تطوير مثل “GitHub” و” GitLab”.

وبيّنت أن الميزة لا تزال في مرحلة المعاينة البحثية، وهي متاحة لمشتركي الخطط المدفوعة من نوع Pro وMax وTeam وEnterprise، على أن تُحتسب عمليات التشغيل ضمن حدود الاستخدام اليومية لكل خطة.

وفي السياق ذاته، كشفت أنثروبيك عن تحديث تصميم تطبيق “Claude Code” لسطح المكتب، متضمناً واجهة جديدة وشريطاً جانبياً لإدارة الجلسات والمهام، بما يتيح التنقل بين العمليات النشطة والسابقة وتعزيز إدارة العمل المتعدد في إطار ما يُعرف بوكلاء الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن التحديث متاح حالياً لمستخدمي الخطط المدفوعة، إضافة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالمنصة.