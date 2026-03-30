سباق مع الزمن للعثور على فائز بجائزة يانصيب تتجاوز 10 ملايين جنيه إسترليني

لندن-سانا

تتواصل في بريطانيا الجهود للعثور على صاحب تذكرة يانصيب فائزة بجائزة كبيرة تزيد على 10.6 ملايين جنيه إسترليني، مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية للمطالبة بها، وسط مخاوف من فقدان الجائزة في حال عدم تقدم الفائز خلال الأيام المقبلة.

ووفقاً لما نقله موقع South London News البريطاني فإن شركة “ألوين” المشغلة لليانصيب الوطني أعلنت أن الفائز لم يتقدم حتى الآن لاستلام جائزته، رغم مرور عدة أشهر على السحب الذي أُجري في الرابع من تشرين الأول 2025، حيث طابقت التذكرة الأرقام الستة الفائزة.

وأوضحت الشركة أن التذكرة بيعت في منطقة بيكسلي جنوب شرق لندن، داعيةً جميع من اشتروا تذاكر في تلك المنطقة إلى التحقق من مقتنياتهم الشخصية، بما في ذلك الجيوب والمعاطف والأدراج، لكون التذكرة صادرة بنظام “الحظ العشوائي”.

وأكدت الشركة أن الفائزين يملكون مهلة محددة تبلغ 180 يوماً للمطالبة بجوائزهم، وبعد انتهائها تُحوّل قيمة الجائزة إلى صندوق الأعمال الخيرية التابع لليانصيب لتمويل مشاريع مجتمعية في المملكة المتحدة.

وتُعد هذه الحالة من الوقائع النادرة التي تبقى فيها جوائز كبيرة دون مطالبة، إذ شهدت بريطانيا سابقاً ضياع جوائز بملايين الجنيهات نتيجة عدم تقدم الفائزين، من بينها جائزة بلغت نحو 63.8 مليون جنيه إسترليني عام 2012.