“روبلوكس” تعتمد نظام حسابات حسب العمر لتعزيز أمان القاصرين

واشنطن-سانا

أعلنت منصة “روبلوكس” اعتماد نظام جديد للحسابات يعتمد على الفئات العمرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستخدمين القاصرين وتنظيم تجربة الاستخدام داخل المنصة.

وذكر موقع TechCrunch التقني اليوم الأربعاء، أن النظام الجديد سيصنّف المستخدمين تلقائياً إلى عدة فئات عمرية باستخدام تقنيات تقدير العمر، على أن يبدأ تطبيقه بشكل كامل بحلول حزيران القادم.

وبموجب هذه التعديلات، سيتم تقسيم المستخدمين إلى ثلاث فئات رئيسية، تشمل فئة الأطفال من 5 إلى 8 سنوات، حيث يقتصر المحتوى على الألعاب البسيطة مع حظر كامل لميزات الدردشة، وفئة من 9 إلى 15 عاماً وتتيح محتوى أوسع مع أدوات رقابة أبوية، إضافة إلى الحسابات القياسية لمن هم فوق 16 عاماً مع وصول كامل للميزات.

وتتيح التحديثات الجديدة للأهل مراقبة نشاط أطفالهم، وإدارة إعدادات الأمان عن بعد، بما في ذلك التحكم في الدردشة والتفاعل داخل المنصة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام القاصرين للمنصات الإلكترونية، وتوفير بيئة رقمية أكثر أماناً.