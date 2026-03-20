مشهد طريف في مطار بتسمانيا.. حيوان أبوسوم يتخفى بين الدمى المحشوة

كانبرا-سانا

رصدت كاميرات المراقبة في مطار هوبارت بولاية تسمانيا الأسترالية مشهداً طريفاً، بعد العثور على حيوان أبوسوم متخفياً بين الألعاب المحشوة داخل متجر للهدايا في المطار.

وذكرت شبكة CNN الإخبارية أن الحيوان بدا مندمجاً بشكل لافت بين الدمى، ما جعله يبدو وكأنه جزء من المعروضات، قبل أن يلفت انتباه العاملين في المكان.

وأوضحت إدارة المطار أنه جرى إخراج الحيوان من المبنى وإعادته إلى بيئته الطبيعية دون أن يُظهر أي سلوك عدواني أو انزعاج.

ووقعت الحادثة في الـ 18 من آذار الجاري، لتلقى انتشاراً إعلامياً واسعاً بعد أن نشرت إدارة المطار المقاطع والصور المتعلقة بها أمس الخميس.