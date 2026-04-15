سلوك مميز في عالم الحيوان.. البطاريق تبني أعشاشها بحصى مزخرفة

إدنبرة-سانا

تُظهر طيور البطريق سلوكاً مميزاً في عالم الحيوان، حيث تنتقي بعناية حصى مزخرفة لتشييد أعشاشها، في محاولة لجذب شركائها، في مشهد يعكس جانباً لافتاً من تفاعل هذه الطيور مع بيئتها.

وبحسب تقرير لشبكة “CNN” أمس الثلاثاء، اكتسب هذا السلوك بعداً إنسانياً في حديقة حيوان إدنبرة باسكتلندا، حيث قام أطفال في مستشفى محلي بتلوين الحصى التي تستخدمها البطاريق في بناء أعشاشها.

وقد جرى تقديم هذه الحصى الملونة إلى البطاريق داخل الحديقة لاستخدامها في بناء أعشاشها، في مبادرة إنسانية لاقت تفاعلاً لافتاً، وأسهمت في دعم هذا السلوك الطبيعي لدى الطيور، مع إضفاء بعد تفاعلي يعزز الصلة بين الزوار والحياة البرية.

وأضفت هذه المبادرة طابعاً رمزياً على سلوك البطاريق، عكست تلاقياً بين الإنسان والطبيعة، وأسهمت في إضفاء أجواء من الأمل والدفء على هذا المشهد الطبيعي.