ثريدز توسّع مجتمعاتها وتختبر شارات تفاعلية جديدة لتعزيز تجربة المستخدم

واشنطن-سانا

أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية “ميتا” توسيع ميزة المجتمعات على منصتها الاجتماعية «ثريدز»، عبر إضافة أكثر من 100 مجتمع جديد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 200 مجتمع، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل بين المستخدمين ومنافسة منصات اجتماعية كبرى مثل «إكس».

وذكر موقع Buzzinga المتخصص بأخبار الذكاء الاصطناعي والابتكارات التكنولوجية، أن التوسعة الجديدة شملت مجتمعات مخصصة لاهتمامات متنوعة، من بينها الرياضة والموسيقا والكتب والبرامج التلفزيونية، إلى جانب مجتمعات خاصة بفرق رياضية معروفة مثل «لوس أنجلوس ليكرز» و«نيويورك نيكس» و«سان أنطونيو سبيرز».

وفي سياق متصل، تختبر «ثريدز» ميزتين تفاعليتين جديدتين ضمن هذه المجتمعات، الأولى هي «الملصقات» (Flairs) التي تتيح للمستخدمين إضافة وسوم تظهر أسفل أسمائهم تعكس اهتماماتهم أو انتماءاتهم، كالفريق الرياضي المفضل أو صفة «مؤلف» ضمن مجتمعات الكتب.

أما الميزة الثانية، فهي شارة «البطل»، التي تُمنح للأعضاء الأكثر نشاطاً وتفاعلاً داخل المجتمع، وتُخصص لعدد محدود من المستخدمين الذين يتمتعون بنسبة متابعة عالية ومشاركة فعّالة في النقاشات.

وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي «ثريدز» لتعزيز حضورها في سوق الشبكات الاجتماعية، حيث تجاوز عدد مستخدميها 400 مليون مستخدم في آب الماضي، بعد نحو عامين من إطلاقها، فيما تسجل المنصة أكثر من 150 مليون زيارة يومياً.