العثور على جزيئات ذهب بقيمة 1800 دولار في معدة بطة بالصين

بكين-سانا

عثر رجل في مقاطعة هونان بوسط الصين على جزيئات من الذهب داخل معدة بطة أثناء قيامه بذبحها، في واقعة غير مألوفة أثارت اهتماماً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة South China Morning Post، أن الجزيئات التي عُثر عليها خضعت لاختبارات أكدت أنها ذهب حقيقي، حيث بلغ وزنها نحو 10 غرامات وقدرت قيمتها بنحو 12 ألف يوان، أي ما يعادل نحو 1800 دولار.

وأوضح صاحب البطة، أن الطائر كان يربى في بيئة حرة قرب نهر كان معروفاً في السابق بعمليات استخراج الذهب، مرجحاً أن تكون البطة ابتلعت طيناً يحتوي على جزيئات من المعدن أثناء بحثها عن الطعام.

يذكر أن مختصين أكدوا أن مثل هذه الحالات ممكنة في المناطق التي شهدت نشاطاً تعدينياً سابقاً، لافتين إلى أن السلطات المحلية قد تحتاج إلى إجراء فحوص إضافية للتأكد من طبيعة الجزيئات ومصدرها.