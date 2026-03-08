افتتاح الموسم الربيعي في مزرعة كارلسباد بكاليفورنيا أحد أشهر معارض الزهور بالعالم

كاليفورنيا-سانا

أعلنت مزرعة كارلسباد للزهور في ولاية كاليفورنيا الأمريكية فتح أبوابها للموسم الربيعي، مستقطبةً سنوياً أكثر من 150 ألف زائر، حيث تتحول الحقول الواسعة إلى لوحة طبيعية متعددة الألوان مع تفتح مساحات شاسعة من الزهور، في تقليد موسمي يعد من أشهر معارض الزهور في العالم.

وذكرت شبكة CNN أن المزرعة، الواقعة في مدينة كارلسباد قرب سان دييغو على الساحل الغربي للولايات المتحدة، تعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية الربيعية، إذ يقصدها الزوار لمشاهدة الحقول الممتدة من الزهور المتفتحة والاستمتاع بالممرات المخصصة للتجول والتصوير بين مساحات طبيعية خلابة.

وتضم المزرعة حقولاً واسعة من الزهور المزروعة على مدرجات تطل على المحيط الهادئ، ما يمنح المكان مشهدا بانورامياً يجمع بين الطبيعة الساحلية وألوان الزهور الزاهية، الأمر الذي جعلها على مدى سنوات مقصداً لمحبي الطبيعة والتصوير والسياحة البيئية.

ويقام هذا الحدث الموسمي سنوياً خلال شهر آذار، حيث تتفتح ملايين الزهور في الحقول الواسعة، لتتحول المزرعة إلى معرض طبيعي مفتوح يجذب الزوار من مختلف أنحاء الولايات المتحدة والعالم.