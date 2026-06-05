هواة الفلك على موعد مع اختفاء نادر للزهرة وظواهر فلكية لافتة خلال حزيران الجاري

واشنطن-سانا

يستعد هواة رصد السماء خلال شهر حزيران الجاري لمتابعة سلسلة من الظواهر الفلكية البارزة، يتصدرها اختفاء كوكب الزهرة خلف القمر، في حدث نادر يُعرف بالاحتجاب القمري، إلى جانب اقترانات كوكبية ومشاهد سماوية متعددة تزين السماء الغربية بعد غروب الشمس.

ووفقاً لما نقلته منصة ScienceDaily العلمية أمس الخميس، عن مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، تبدأ هذه الظواهر منذ الأيام الأولى من الشهر، مع اقتراب لافت بين الزهرة والمشتري في الأفق الغربي، وصولاً إلى أقرب نقطة بينهما في الـ 9 من حزيران الجاري ضمن ظاهرة الاقتران الكوكبي.

وخلال الفترة بين الـ 11 و الـ 15 من حزيران، ينضم كوكب عطارد إلى المشهد ليشكل مع الزهرة والمشتري اصطفافاً ثلاثياً يمكن رؤيته بالعين المجردة بعد الغروب، في واحد من أبرز المشاهد الفلكية لهذا الشهر.

أما الحدث الأهم فيقع في الـ 17 من حزيران، عندما يمر القمر أمام كوكب الزهرة ليحجبه مؤقتاً عن الأنظار قبل أن يعاود الظهور مجدداً، في ظاهرة يُتوقع أن تكون مرئية بشكل كامل في أجزاء من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وفنزويلا، فيما يشاهدها آخرون كاقتراب شديد بين الجرمين.

ويحذر مختصون من توجيه المناظير أو التلسكوبات نحو الشمس خلال النهار دون وسائل حماية مناسبة، نظراً لاحتمال تزامن بعض مراحل الظاهرة مع ساعات النهار في بعض المناطق.

كما يشهد الـ 21 من حزيران الانقلاب الصيفي في نصف الكرة الشمالي، وهو الحدث الذي يعلن رسمياً بداية فصل الصيف الفلكي وأطول نهار في السنة، مع اختلاف طفيف بين توقيت أطول نهار ويوم الانقلاب نفسه، نتيجة حركة الأرض المدارية.

ومع تقدم الشهر، تتجه أنظار المهتمين إلى أعماق السماء لرصد أجرام فلكية مميزة، مثل سديم الحلقة وسديم الحجاب وسديم الدمبل، إضافة إلى مثلث الصيف الذي يضم نجوم فيغا وألتير ودينب، حيث تكشف هذه الأجرام عبر التلسكوبات تفاصيل مذهلة لمناطق نشوء النجوم وبقاياها داخل مجرتنا.

ويؤكد مختصون في علوم الفلك أن تزامن الاقترانات الكوكبية واحتجاب الزهرة والانقلاب الصيفي وعودة الأجرام العميقة، يجعل من حزيران واحداً من أبرز أشهر العام من حيث غنى الظواهر السماوية، وإمكانية رصدها بوضوح.