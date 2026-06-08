إغلاق بوابة مفيض جديدة في سد الفرات وتخفيض التمريرات المائية 200 متر مكعب/ثانية

الرقة-سانا

أغلقت الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات بشكل كامل بوابة المفيض رقم (6) من بوابات مفيض السد، بالتزامن ‏مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي، ما أدى إلى خفض التمريرات المائية بمقدار 200 متر ‏مكعب في الثانية.‏

وأوضحت وزارة الطاقة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن حجم التمريرات المائية عبر سد الفرات انخفض إلى نحو ‌‏900 متر مكعب في الثانية، مشيرةً إلى أنه لم يتبقَّ سوى بوابة مفيض واحدة مفتوحة من بوابات السد.‏

ولفتت الوزارة إلى أن الكوادر الفنية والهندسية تتابع الواقع المائي على مدار الساعة، مؤكدةً جاهزيتها لاتخاذ الإجراءات ‏التشغيلية اللازمة، بما يضمن سلامة المنشآت المائية، واستقرار الوضع المائي على امتداد مجرى نهر الفرات.‏

وكانت الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات بدأت، الجمعة الماضية، إغلاقاً جزئياً لبوابة المفيض رقم (3)، في ظل ‏استمرار تراجع الواردات المائية من الجانب التركي، ما خفّض التمريرات المائية حينها بمقدار 100 متر مكعب في الثانية، ‏لتصل إلى نحو 1100 متر مكعب في الثانية.‏