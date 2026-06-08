إغلاق بوابة مفيض جديدة في سد الفرات وتخفيض التمريرات المائية 200 متر مكعب/ثانية

الرقة-سانا
أغلقت الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات بشكل كامل بوابة المفيض رقم (6) من بوابات مفيض السد، بالتزامن مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي، ما أدى إلى خفض التمريرات المائية بمقدار 200 متر مكعب في الثانية.
وأوضحت وزارة الطاقة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن حجم التمريرات المائية عبر سد الفرات انخفض إلى نحو 900 متر مكعب في الثانية، مشيرةً إلى أنه لم يتبقَّ سوى بوابة مفيض واحدة مفتوحة من بوابات السد.
ولفتت الوزارة إلى أن الكوادر الفنية والهندسية تتابع الواقع المائي على مدار الساعة، مؤكدةً جاهزيتها لاتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة، بما يضمن سلامة المنشآت المائية، واستقرار الوضع المائي على امتداد مجرى نهر الفرات.
وكانت الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات بدأت، الجمعة الماضية، إغلاقاً جزئياً لبوابة المفيض رقم (3)، في ظل استمرار تراجع الواردات المائية من الجانب التركي، ما خفّض التمريرات المائية حينها بمقدار 100 متر مكعب في الثانية، لتصل إلى نحو 1100 متر مكعب في الثانية.