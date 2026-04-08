عبوة شوكولا تلفت الأنظار خلال بث مباشر لمهمة “أرتميس 2”

واشنطن-سانا

خطفت عبوة من شوكولا البندق “نوتيلا” الأنظار خلال بث مباشر لمهمة “أرتميس 2”، بعد ظهورها وهي تطفو داخل مركبة “أوريون” الفضائية في مشهد لاقى انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” أن اللقطة ظهرت خلال بث مباشر يوم الـ 6 من نيسان الجاري قرابة الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، وذلك في اليوم السادس من المهمة وقبيل تسجيل طاقم الرحلة رقماً قياسياً جديداً لأبعد مسافة يصل إليها البشر بعيداً عن الأرض.

ورصد المتابعون عبوة “نوتيلا” وهي تنجرف داخل المقصورة في ظل حالة انعدام الجاذبية، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المستخدمين الذين تداولوا المقطع على نطاق كبير.

وتندرج مهمة “أرتميس 2” ضمن برنامج “أرتميس” الذي تقوده وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، والهادف إلى إعادة إرسال رواد الفضاء إلى القمر، تمهيداً لتنفيذ مهمات مستقبلية أعمق في الفضاء.