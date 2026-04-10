نموذج ذكاء اصطناعي من “علي بابا” يتصدر عالمياً في توليد الفيديو

بكين-سانا

كشفت مجموعة “علي بابا” الصينية عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي لتوليد الفيديو يحمل اسم “هابي هورس”، حقق أداءً لافتاً وتصدر التصنيفات العالمية فور إطلاقه، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة في هذا المجال.

ووفقاً لوكالة “بلومبرغ”، تصدر النموذج قائمة أفضل تطبيقات تحويل النص إلى فيديو على منصة “Artificial Analysis”، متفوقاً على نموذج “سيدانس 2.0” التابع لشركة “بايت دانس”، في مؤشر على التقدم السريع الذي تحققه الشركات الصينية في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشركة أن النموذج لا يزال في مرحلة تجريبية، وقد طُوّر ضمن وحدة الابتكار التابعة لـ“علي بابا”، مع خطط لإتاحته قريباً للمطورين عبر واجهات برمجة التطبيقات.

وأثار الأداء المتقدم للنموذج اهتماماً واسعاً في أوساط الباحثين والمستثمرين، حيث سجلت أسهم “علي بابا” ارتفاعاً ملحوظاً عقب انتشار الأخبار حول قدراته، ما يعكس الثقة المتزايدة بإمكانات الشركة في هذا القطاع.

ويأتي هذا التطور في ظل احتدام المنافسة عالمياً في مجال توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب استثمارات كبيرة ويعد من المجالات الواعدة لتحقيق عوائد اقتصادية.