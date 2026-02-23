خبراء: العناية بصحة الفم قد تسهم في خفض مخاطر الخرف

واشنطن-سانا

أكد خبراء في صحة الأسنان أن الالتزام بروتين يومي بسيط للعناية بالفم قد يسهم في الحد من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، من بينها الخرف والتهاب المفاصل الروماتويدي، مشيرين إلى أن صحة الفم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالصحة العامة للجسم.

ونقل موقع “هاف بوست” الإخباري الأمريكي عن باحثين من جامعة واشنطن مشاركين في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم في ولاية أريزونا، الذي أقيم خلال الفترة من الـ 12 إلى الـ 14من شباط الجاري تأكيدهم أن الالتهابات المزمنة في الفم قد تؤثر في وظائف الدماغ والمفاصل، وإن العناية المنتظمة بالأسنان تساعد في تقليل هذه الالتهابات.

وأوضح الخبراء أن أمراض اللثة، ولا سيما التهاب دواعم السن، قد تؤدي إلى التهابات مستمرة وتلف في الأنسجة والعظام، ما يزيد من عوامل الخطر المرتبطة بالتراجع المعرفي وأمراض المفاصل.

وأشاروا إلى أن عادات بسيطة، مثل تنظيف الأسنان بانتظام، واستخدام الخيط الطبي، ومراجعة طبيب الأسنان دورياً، تسهم في خفض الالتهاب وتقليل المضاعفات الصحية على المدى الطويل.

وكانت دراسات حديثة بينت أن الاهتمام بصحة الفم يعد عاملاً داعماً للشيخوخة الصحية وتحسين جودة الحياة، مع التأكيد على أنه لا يضمن الوقاية الكاملة من الخرف، لكنه يندرج ضمن الإجراءات الوقائية القابلة للتعديل لتعزيز الصحة العامة.