دراسة فلكية تكشف مصدر إشارات راديوية غامضة من أعماق الفضاء

كانبرا-سانا

تمكّن علماء فلك من تحديد مصدر نوع من الإشارات الراديوية الغامضة القادمة من الفضاء العميق، والتي حيّرت الباحثين لسنوات، ما يفتح آفاقاً جديدة لفهم الظواهر الكونية عالية الطاقة.

وذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أمس الثلاثاء، أن هذه الإشارات، المعروفة علمياً باسم «الظواهر الراديوية العابرة طويلة المدى»، تتألف من موجات راديوية وأشعة سينية قوية ومتكررة بشكل دوري، الأمر الذي أثار اهتمام الأوساط العلمية، ودفع إلى تكثيف الدراسات للكشف عن مصدرها.

وبيّنت نتائج الدراسة أن مصدر إحدى هذه الظواهر هو نظام نجمي ثنائي يضم نجماً قزماً أبيض كثيفاً، يستقطب مادة من نجم مرافق أكبر حجماً وأقل كثافة، حيث يؤدي انتقال المادة بين الجرمين إلى توليد إشعاعات راديوية وأشعة سينية منتظمة.

وأوضح الفريق البحثي، بقيادة طالب الدكتواره كوفي روز من جامعة سيدني الأسترالية، أن النظام المعروف باسم «ASKAP J1745−5051» يتألف من نجمين يدوران في مدارات متقاربة جداً، ما يسبب تفاعلات قوية بينهما، وينتج نبضات دورية من الإشعاع.

وأشار الباحثون إلى أن المادة المنتقلة من النجم المرافق ترتفع حرارتها أثناء دورانها باتجاه القزم الأبيض، ما يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من الطاقة على شكل إشعاعات متنوعة، في حين تسهم الحقول المغناطيسية في إنتاج النبضات الراديوية المنتظمة.

وتشكل هذه النتائج خطوة مهمة نحو فهم أعمق لمصادر الإشارات الكونية الغامضة، كما تسهم في إعادة تقييم بعض الفرضيات السابقة التي كانت تربط هذه الظواهر بالنجوم النيوترونية بطيئة الدوران.