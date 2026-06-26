مرور 8 سفن كورية جنوبية عبر مضيق هرمز وتعثر 5

T4ERI66NPBP3JLWKUMAG7USA6U مرور 8 سفن كورية جنوبية عبر مضيق هرمز وتعثر 5

سيئول-سانا

أعلنت وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، أن ثماني سفن تديرها شركات شحن كورية جنوبية نجحت في عبور مضيق هرمز، بعد أن كانت عالقة فيه بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” عن الوزارة قولها: إن السفن الثماني، التي تحمل على متنها 37 بحاراً كورياً جنوبياً، تبحر حالياً بشكل طبيعي، وبينها سفينة واحدة متجهة إلى كوريا الجنوبية.

وأضافت: إن عدد السفن الكورية التي غادرت المضيق ارتفع إلى 21 سفينة من أصل 26 سفينة كانت عالقة فيه منذ إغلاق مضيق هرمز نهاية شباط الماضي، فيما لا تزال خمس سفن عالقة، بينها السفينة “إتش إم إم نامو” التي تخضع للإصلاح في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد تعرضها لهجوم مطلع أيار الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد البحارة الكوريين الجنوبيين الذين ما زالوا عالقين في المنطقة يبلغ 47 بحاراً، بينهم 30 على متن سفن ترفع أعلاماً أجنبية.

ورغم تحسن حركة الملاحة، لا تزال المخاطر الأمنية قائمة، إذ أعلنت “هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية” أمس الخميس تضرر سفينة شحن، جراء إصابتها بمقذوف مجهول المصدر قبالة سواحل عُمان في مضيق هرمز دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، ما دفع المنظمة البحرية الدولية لتعليق مؤقت لخطة إجلاء السفن والبحارة من مضيق هرمز.

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