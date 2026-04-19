أكبر مسح فلكي ثلاثي الأبعاد يرصد 47 مليون مجرة ويكشف أسرار البنية الكونية

أوتاوا-سانا

أنجز علماء فلك خريطة ثلاثية الأبعاد تُعد الأكبر والأدق للكون حتى اليوم، بعد مشروع رصدي استمر خمس سنوات، في خطوة تشكل تحولاً نوعياً في دراسة البنية الكونية وتطورها.

وذكر موقع Phys.org المتخصص في نشر الأخبار العلمية والفلك أول أمس، أن جهاز مطيافية الطاقة المظلمة (DESI) أنهى أول مسح شامل للسماء ليلاً، منتجاً خريطة عالية الدقة تُعد الأوسع من نوعها، حيث وُضعت الأرض في مركزها وتمثل كل نقطة فيها مجرة.

وتضم الخريطة أكثر من 47 مليون مجرة وكوازار، إضافة إلى نحو 20 مليون نجم ضمن مجرة درب التبانة، في إنجاز فاق توقعات العلماء، إذ أتاح رصد أعماق الكون بدقة غير مسبوقة.

وأكد الدكتور ويل برسيفال، الأستاذ في جامعة واترلو الكندية والمتحدث المشارك باسم المشروع، أن السنوات الخمس الأولى من عمل الجهاز حققت نتائج علمية “تحولية”، موضحاً أن DESI يتفوق بنحو 20 مرة على أي مشروع سابق في رسم خرائط الكون ثلاثية الأبعاد، ما يتيح فهماً أعمق للعمليات الفيزيائية التي تحكمه.

ويهدف المشروع بشكل رئيسي إلى دراسة الطاقة المظلمة التي تشكل نحو 70 بالمئة من الكون، وتُعد المحرك الرئيسي لتسارع تمدده، وتشير البيانات الأولية إلى احتمال أن تكون هذه الطاقة غير ثابتة، بل تتغير مع مرور الزمن، ما قد يستدعي إعادة النظر في النظريات الحالية حول مصير الكون.

ومع اكتمال بيانات السنوات الخمس، يعمل العلماء حالياً على تحليلها، على أن تصدر النتائج العلمية الكاملة في عام 2027، في حين يُتوقع نشر تحديثات إضافية للبيانات السابقة خلال العام الجاري.

ويُعد المشروع ثمرة تعاون دولي واسع يضم أكثر من 900 باحث من نحو 70 مؤسسة علمية، بإشراف مختبر لورنس بيركلي الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية.

ويعتمد الجهاز على تقنية متقدمة تضم 5000 روبوت دقيق مزود بألياف بصرية، قادرة على توجيه الرصد بدقة متناهية تقل عن عرض شعرة الإنسان، ما مكّنه من مسح أكثر من 100 ألف مجرة ونجم في ليلة واحدة، وهو إنجاز كان يتطلب أشهراً باستخدام التقنيات السابقة.

كما يواصل العلماء دراسة بيانات الخريطة لفهم نشوء المجرات وتطورها، ورصد المناطق الفارغة في الكون، وقياس معدل تمدده، إضافة إلى تحليل خصائص الطاقة المظلمة.

ومن المخطط أن يستمر المشروع حتى عام 2028، ما سيتيح توسيع نطاق الخريطة بنحو 20 بالمئة، ورصد مناطق أكثر صعوبة، والتعمق في دراسة المجرات الخافتة، وسط توقعات بالكشف عن نتائج علمية جديدة ومهمة في السنوات القادمة.