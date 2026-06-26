تركيب وزيادة استطاعة أربع محولات كهربائية لتحسين التغذية في ريف دمشق

IMG 20260626 WA0002 تركيب وزيادة استطاعة أربع محولات كهربائية لتحسين التغذية في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا‏

أنهت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أعمال تركيب واستبدال أربع محولات كهربائية ‏في عدد من مناطق المحافظة، ضمن خطتها الرامية إلى تعزيز جاهزية الشبكة الكهربائية ‏وتحسين استقرار التغذية.‏

IMG 20260626 WA0011 تركيب وزيادة استطاعة أربع محولات كهربائية لتحسين التغذية في ريف دمشق

وذكرت الشركة في بيان عبر حسابها على الفيسبوك، أن الأعمال شملت تركيب محولة ‏باستطاعة 630 كيلوفولت أمبير في منطقة البحدلية (1)، وأخرى باستطاعة 400 ‏كيلوفولت أمبير في منطقة الحسينية (7).‏

وأضافت: إن ورشاتها استبدلت محولة مركز تحويل الملعب في معضمية الشام بمحولة ‏جديدة باستطاعة 1000 كيلوفولت أمبير، لتلبية الأحمال الكهربائية المتزايدة، كما استبدلت ‏المحولة المعطلة في كراج بركة ببلدة السبينة مع رفع استطاعتها من 400 إلى 630 ‏كيلوفولت أمبير.‏
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وكانت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أنجزت في الـ 17 من الشهر الجاري ‏أعمال استبدال وتركيب أربع محولات كهربائية في عدد من المناطق، بهدف رفع كفاءة ‏الشبكة الكهربائية وتحسين وثوقية التغذية واستقرارها.‏

IMG 20260626 WA0007 تركيب وزيادة استطاعة أربع محولات كهربائية لتحسين التغذية في ريف دمشق
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