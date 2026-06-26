تركيب وزيادة استطاعة أربع محولات كهربائية لتحسين التغذية في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا
أنهت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أعمال تركيب واستبدال أربع محولات كهربائية في عدد من مناطق المحافظة، ضمن خطتها الرامية إلى تعزيز جاهزية الشبكة الكهربائية وتحسين استقرار التغذية.
وذكرت الشركة في بيان عبر حسابها على الفيسبوك، أن الأعمال شملت تركيب محولة باستطاعة 630 كيلوفولت أمبير في منطقة البحدلية (1)، وأخرى باستطاعة 400 كيلوفولت أمبير في منطقة الحسينية (7).
وأضافت: إن ورشاتها استبدلت محولة مركز تحويل الملعب في معضمية الشام بمحولة جديدة باستطاعة 1000 كيلوفولت أمبير، لتلبية الأحمال الكهربائية المتزايدة، كما استبدلت المحولة المعطلة في كراج بركة ببلدة السبينة مع رفع استطاعتها من 400 إلى 630 كيلوفولت أمبير.
وكانت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أنجزت في الـ 17 من الشهر الجاري أعمال استبدال وتركيب أربع محولات كهربائية في عدد من المناطق، بهدف رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين وثوقية التغذية واستقرارها.