إخماد حريق في أراضٍ مزروعة بالقمح قرب حيالين بريف حماة

photo 5 2026 06 26 09 30 02 إخماد حريق في أراضٍ مزروعة بالقمح قرب حيالين بريف حماة

حماة-سانا‏

تمكنت فرق الإطفاء في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في محافظة حماة بمساندة ‏المجتمع المحلي، من السيطرة على حريق اندلع مساء أمس الخميس في إحدى الحصادات ‏وامتد إلى حقل مزروع بالقمح قرب بلدة حيالين بريف المحافظة.‏

photo 3 2026 06 26 09 30 02 إخماد حريق في أراضٍ مزروعة بالقمح قرب حيالين بريف حماة

وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على تلغرام، أن فرق الإطفاء عملت على إخماد النيران ‏ومنع توسعها إلى الأراضي الزراعية المجاورة، قبل تنفيذ عمليات التبريد اللازمة لضمان ‏عدم تجدد الحريق.‏

وأشارت الى أن عملية إخماد الحريق تمت بالتعاون مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ‏في محافظة حماة وجمعية “إنجي” الخيرية.‏

وكانت فرق الإطفاء التابعة للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في محافظة حماة أخمدت ‏أمس أيضاً، حريقاً حراجياً اندلع بموقع أبو قبيس غربي المحافظة.‏

photo 4 2026 06 26 09 30 02 إخماد حريق في أراضٍ مزروعة بالقمح قرب حيالين بريف حماة
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