إخماد حريق في أراضٍ مزروعة بالقمح قرب حيالين بريف حماة

حماة-سانا
تمكنت فرق الإطفاء في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في محافظة حماة بمساندة المجتمع المحلي، من السيطرة على حريق اندلع مساء أمس الخميس في إحدى الحصادات وامتد إلى حقل مزروع بالقمح قرب بلدة حيالين بريف المحافظة.
وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على تلغرام، أن فرق الإطفاء عملت على إخماد النيران ومنع توسعها إلى الأراضي الزراعية المجاورة، قبل تنفيذ عمليات التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد الحريق.
وأشارت الى أن عملية إخماد الحريق تمت بالتعاون مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حماة وجمعية “إنجي” الخيرية.
وكانت فرق الإطفاء التابعة للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في محافظة حماة أخمدت أمس أيضاً، حريقاً حراجياً اندلع بموقع أبو قبيس غربي المحافظة.