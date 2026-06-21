توجه جديد لـ OpenAI نحو تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي شخصية متعددة المهام

واشنطن-سانا

كشفت شركة OpenAI عن رؤيتها للمرحلة المقبلة من تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تتمثل في تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي شخصيين قادرين على مرافقة المستخدمين ومساعدتهم في مختلف جوانب حياتهم اليومية والمهنية.

وذكر تقرير لموقع Digital Trends التقني اليوم الأحد، أن الشركة ترى في هذا التوجه مرحلة جديدة في مسار تطور الذكاء الاصطناعي، بعد الانتقال من مرحلة إثبات فعالية التقنية إلى مرحلة تحويلها إلى أدوات ومنتجات واسعة الاستخدام، وصولاً إلى توفير مساعدين شخصيين متقدمين لمليارات المستخدمين حول العالم.

وبحسب الرؤية المطروحة، لن يقتصر دور هذه الأنظمة على تنفيذ مهام محددة داخل التطبيقات، بل ستعمل كوكلاء رقميين قادرين على المساعدة في التعلم والكتابة والبرمجة والبحث وتحليل المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب الإسهام في تعزيز الإنتاجية وتوليد المعرفة.

وأشار التقرير إلى أن الشركة تتوقع أن تتمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة من أداء أدوار أكثر تقدماً في مجالات البحث العلمي والتطوير، بما في ذلك المشاركة في بعض المهام البحثية بالتعاون مع الباحثين البشر.

وفي المقابل، يثير هذا التوجه تساؤلات تتعلق بآليات الحوكمة والخصوصية ومستوى التحكم في هذه الأنظمة، ولا سيما مع توسع نطاق استخدامها واعتمادها على كميات كبيرة من البيانات لتقديم خدمات أكثر تخصيصاً للمستخدمين.

ويعكس هذا التوجه تسارع المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل سعي شركات التكنولوجيا إلى تطوير أنظمة أكثر قدرة على التفاعل مع احتياجات الأفراد، وتقديم خدمات رقمية متكاملة تتجاوز الوظائف التقليدية الحالية.