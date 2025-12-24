18 شقة خلال ثلاث سنوات… خطة شركة صينية للاحتفاظ بالكفاءات

بكين-سانا

أثارت شركة صينية متخصصة في منتجات تثبيت السيارات تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها مبادرة غير تقليدية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، تقوم على منح شقق سكنية مُجدّدة بالكامل للموظفين الذين يُكملون خمس سنوات من الخدمة في الشركة.

وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أن شركة “تشجيانغ غوشينغ أوتوموتيف تكنولوجي” أعلنت عن هذه الخطة عبر إعلان توظيف نشره أحد مديريها التنفيذيين، في خطوة تهدف إلى مواجهة صعوبات الاحتفاظ بالكفاءات في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها سوق العمل الصيني.

وأوضح مالك الشركة أن المبادرة تستهدف جذب الكفاءات المتميزة والحفاظ على فريق الإدارة الأساسي، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع خمس شقق خلال العام الجاري، على أن تُوزع ثماني شقق إضافية في عام 2026، ليصل العدد الإجمالي إلى 18 شقة خلال ثلاث سنوات.

وتقع الشقق السكنية على مسافة لا تتجاوز خمسة كيلومترات من مقر الشركة في مدينة وينتشو بإقليم تشجيانغ، وتتراوح مساحاتها بين 100 و150 متراً مربعاً، فيما تُقدَّر قيمة الشقة الواحدة بنحو 1.5 مليون يوان، أي ما يقارب 200 ألف دولار أميركي.