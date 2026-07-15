دراسة: القصص التي ينتجها الذكاء الاصطناعي تفتقر إلى تعقيد السرد مقارنة بإبداع البشر

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن النصوص القصصية التي ينتجها الذكاء الاصطناعي تختلف عن تلك التي يكتبها البشر، إذ تميل إلى البساطة والمباشرة وتفتقر إلى التعقيد السردي والعمق الإبداعي، ما يجعل تمييزها أكثر سهولة.

وأكدت الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة ماريلاند الأمريكية بالتعاون مع شركة غوغل ديب مايند، ونُشرت الشهر الماضي على منصة arXiv للأبحاث العلمية الأولية، أن تحليل أكثر من 50 ألف قصة قصيرة مولدة بالذكاء الاصطناعي أظهر فروقاً واضحة في البنية السردية مقارنة بالقصص التي يكتبها البشر.

وبيّنت الدراسة أن القصص التي ينتجها الذكاء الاصطناعي تعتمد غالباً على مسار سردي واحد، وتتجنب الحبكات الفرعية والقفزات الزمنية والاسترجاعات، كما تميل إلى شرح الأفكار بصورة مباشرة، في حين تتسم القصص البشرية بتنوع أكبر في الشخصيات والأماكن، وبناء أكثر تعقيداً للأحداث.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الفروق لا تقتصر على أسلوب الكتابة، بل تمتد إلى البنية السردية نفسها، وهو ما قد يسهم مستقبلاً في تطوير وسائل أكثر دقة للتمييز بين النصوص التي يكتبها البشر وتلك التي تولدها أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ونقلت الدراسة عن الباحثة جينا راسل، من جامعة ماريلاند، أن الهدف من هذا البحث يتمثل في تجاوز مجرد اكتشاف النصوص المولدة آلياً، وصولاً إلى فهم أعمق للفروق بين الإبداع البشري والأفكار التي تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتسلط نتائج الدراسة الضوء على التباين المستمر بين الإبداع البشري والقدرات الحالية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، في وقت يتزايد فيه استخدام هذه التقنيات في إنتاج المحتوى الإبداعي.