قطعة نادرة من حطام “تايتانيك” تُعرض للبيع في مزاد علني

لندن-سانا

تُعرض وسادة مقعد من أحد قوارب نجاة سفينة “تايتانيك” للبيع في مزاد علني، وسط توقعات بأن يصل سعرها إلى نحو 180 ألف جنيه إسترليني، نظراً لقيمتها التاريخية النادرة.

ووفقاً لما نقلته وكالة “بي إي ميديا” البريطانية، تعود الوسادة إلى أحد قوارب النجاة التي استخدمت لنقل الناجين من السفينة المنكوبة، بعد اصطدامها بجبل جليدي في شمال المحيط الأطلسي عام 1912.

وتحتفظ القطعة بلوحة قارب النجاة الأصلية، إلى جانب أربع حلقات نحاسية سليمة، كما تُعرض مرفقة بوثائق تثبت أصالتها وقطعة من حبل السفينة.

وحسب القائمين على المزاد، تم اقتناء الوسادة في الأصل من قبل صديق لمستورد شاي كان على متن السفينة، وقضى في الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 1500 شخص.

ومن المقرر أن تُعرض القطعة للبيع في مزاد تنظمه دار “هنري ألدريدج وابنه” في مدينة ديفايز البريطانية في الـ 18 من الشهر الجاري، في حدث يستقطب هواة جمع التحف التاريخية.