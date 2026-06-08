السورية للاتصالات: خروج آلاف الخطوط في باب شرقي وباب توما من الخدمة بسبب سرقة كابلات

دمشق-سانا



أعلنت الشركة السورية للاتصالات خروج آلاف الخطوط الهاتفية التابعة لمركز هاتف باب شرقي بدمشق من الخدمة، اليوم الإثنين، نتيجة سرقة الكبلين الهاتفيين اللذين يغذيان منطقتي باب شرقي وباب توما.



وأكدت الشركة في بيان أن الورشات الفنية في فرع دمشق ستباشر أعمال إعادة تأهيل وتركيب الأكبال، فور استكمال الإجراءات القانونية، تمهيداً لإعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن.



وأشارت الشركة إلى أن شبكاتها تتعرض بشكل شبه يومي لحالات تعدٍ وسرقة كابلات، ما يؤدي إلى انقطاع خدمات الهاتف الثابت وخدمة الإنترنت الـ ADSL عن المشتركين، مؤكدةً أن الحفاظ على استمرارية خدمات الاتصالات هي مسؤولية مشتركة، داعيةً المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه تتعلق بسرقة أو تخريب الكابلات والتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على سلامة الشبكة الوطنية.



وكانت الشركة أعلنت الخميس الماضي، خروج آلاف الخطوط الهاتفية التابعة لمركز هاتف الميدان بدمشق من الخدمة، نتيجة تعرض الكابلات المغذية لمنطقة ثانوية بهجت البيطار لأعمال تخريب وسرقة.