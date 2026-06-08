دراسة تكشف غنى السبانخ بمركبات حيوية قد تسهم في الحد من الالتهابات

واشنطن وبكين-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن السبانخ تحتوي على مركبات طبيعية قد تسهم في تعزيز النشاط المضاد للأكسدة، والحد من الالتهابات، ما يدعم مكانتها ضمن الأغذية المرتبطة بالحفاظ على الصحة والوقاية من عدد من الاضطرابات المزمنة.

ووفقاً للدراسة التي نشرت أول أمس في مجلة International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering العلمية، أجرى باحثون تقييماً مقارناً لأصناف من السبانخ المزروعة والبرية، بهدف تحليل محتواها من المركبات النباتية النشطة وقياس خصائصها المضادة للأكسدة والالتهاب.

وأظهرت النتائج أن السبانخ غنية بمركبات نباتية حيوية، من بينها البوليفينولات والفلافونويدات، التي أبدت قدرة ملحوظة على مكافحة الإجهاد التأكسدي، والحد من بعض المؤشرات المرتبطة بالالتهابات.

كما بين الباحثون أن بعض أصناف السبانخ أظهرت نشاطاً بيولوجياً أعلى من غيرها، ما يشير إلى أهمية التنوع النباتي في تعزيز القيمة الغذائية والوظيفية لهذا المحصول.

وأشار فريق الدراسة إلى أن هذه النتائج تسلط الضوء على الإمكانات الصحية للمركبات الطبيعية الموجودة في السبانخ، مع الحاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية لتحديد تأثيرها المباشر في صحة الإنسان وآليات الاستفادة منها على نطاق أوسع.

ولفتت البيانات المنشورة في الدراسة إلى أن البحث جاء ثمرة تعاون علمي دولي بين عدد من المؤسسات البحثية، من بينها جامعة كورنيل الأمريكية (Cornell University)، ومعهد Boyce Thompson Institute، ووزارة الزراعة الأمريكية (USDA Agricultural Research Service)، إضافةً إلى جامعة شنغهاي العادية وجامعة Northwest A&F في الصين، حيث عمل الباحثون بشكل مشترك على تحليل المركبات النباتية في السبانخ ودراسة خصائصها الحيوية.

وتعزز هذه النتائج الاهتمام المتزايد بالأغذية النباتية الغنية بالمركبات الحيوية، ودورها المحتمل في دعم الصحة العامة، والوقاية من الأمراض المرتبطة بالإجهاد التأكسدي والالتهابات.