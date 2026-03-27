ميزة جديدة من “آبل” تعزز تخصيص الموسيقا عبر الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “آبل” عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم Playlist Playground ضمن تطبيق Apple Music، تتيح للمستخدمين إنشاء قوائم تشغيل موسيقية بسهولة وسرعة، بما يتناسب مع أذواقهم الشخصية، وذلك عبر الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتقوم الميزة على إدخال وصف بسيط للحالة المزاجية، ليعمل التطبيق على توليد قائمة موسيقية مناسبة دون الحاجة للبحث اليدوي بين آلاف الأغاني.

وذكر موقع AppleInsider التقني المتخصص في أخبار شركة “آبل” ومنتجاتها، أن الميزة تعتمد على تحليل تفضيلات المستخدم وسجل استماعه، إضافة إلى متابعة الأغاني الرائجة، بهدف تقديم تجربة استماع مخصصة، كما تتيح تعديل القوائم باستخدام أوامر بسيطة، مثل استبعاد فترات زمنية معينة أو إضافة أنماط موسيقية محددة.

كما توفر الميزة إمكانية حفظ قوائم التشغيل ومشاركتها مع الآخرين، إضافة إلى الاستماع إليها دون اتصال بالإنترنت، ما يمنح المستخدم مرونة أكبر في الاستخدام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه متزايد نحو دمج الذكاء الاصطناعي في تجربة الموسيقا الرقمية، إذ لا تزال الميزة في مرحلة تجريبية ومحدودة الانتشار، ولكنها تعكس توجهاً نحو تقديم تجربة أكثر ذكاءً وتخصيصاً في المستقبل.