رواد رحلة “أرتميس 2” يوثقون مشاهد من الجانب البعيد للقمر لم يشاهدها البشر من قبل

واشنطن-سانا

دخل رواد فضاء مهمة “أرتميس 2” اليوم مرحلة جديدة من رحلتهم، حيث بدؤوا بالدوران حول القمر، في حدث يعد الأول من نوعه منذ أكثر من خمسين عاماً على آخر مهمة بشرية دارت حوله.

وبحسب تقرير لقناة “بي بي سي عربية”، فإن الطاقم المؤلف من ثلاثة رواد فضاء أمريكيين ورائد كندي، وصل إلى المرحلة الحاسمة من المهمة بعد دخولهم نطاق جاذبية القمر، التي تفوقت في هذه النقطة على جاذبية الأرض.

وبيّن التقرير أن الرواد لن يهبطوا على سطح القمر، بل سيقومون بالتحليق خلفه لاستكشاف جانبه البعيد، في تجربة فريدة تتيح لهم مشاهدة مناطق لم تُرَ من الأرض من قبل، وذلك خلال رحلة تستمر عدة ساعات، سيعتمدون فيها على المراقبة المباشرة بالعين المجردة إلى جانب توثيق المشاهد باستخدام الكاميرات.

وأشار التقرير إلى أن طاقم “أرتميس 2” سيسجل رقماً قياسياً جديداً، متجاوزين إنجاز مهمة “أبولو 13″، ليصبحوا أبعد بشر يسافرون عن الأرض، بمسافة تتجاوز “406” آلاف كيلومتر.