دراسة أمريكية: التفكير الإيجابي يعزز الصحة ويحد من آثار الشيخوخة لدى كبار السن

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ييل الأمريكية ونُشرت في دورية “Geriatrics” العلمية، أن تبنّي موقف إيجابي تجاه التقدم في العمر يسهم بشكل ملحوظ في الحفاظ على الصحة الذهنية والبدنية لدى كبار السن.

ووفقاً لما نقلته شبكة “CNN”، تابع الباحثون أكثر من 11 ألف شخص مسن على مدى نحو عشر سنوات، حيث جرى تقييم قدراتهم الإدراكية والحركية، وأظهرت النتائج أن أكثر من 45 بالمئة من المشاركين حققوا تحسناً في مهارات التفكير وسرعة المشي، وكان هذا التحسن أكثر وضوحاً لدى من يمتلكون نظرة إيجابية للشيخوخة.

وبيّنت النتائج أن الأشخاص الذين يتعاملون بإيجابية مع التقدم في العمر تقل لديهم مخاطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 43 بالمئة، كما تنخفض احتمالات إصابتهم بالأمراض المزمنة، إذ يسهم التفكير الإيجابي في تعزيز الثقة بالنفس والمرونة الاجتماعية وتشجيع السلوكيات الصحية الوقائية.

ويؤكد خبراء في التنمية البشرية أن تنمية التفكير الإيجابي تتم عبر تبني عادات يومية بسيطة، مثل تحديد أهداف صغيرة، ممارسة الحديث الإيجابي مع الذات، والاهتمام بالصحة العامة، إلى جانب الحفاظ على علاقات اجتماعية داعمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة مع التقدم في العمر.