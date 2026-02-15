ابتكار جديد.. حواسيب عصبية أمريكية تحاكي الدماغ وتحل المعادلات المعقدة

نيويورك-سانا

ابتكر علماء أمريكيون حواسيب عصبية قادرة على حل معادلات رياضية معقدة كانت تعد حكراً على الحواسيب العملاقة عالية الاستهلاك للطاقة، ما يمهد الطريق لتطبيقات واسعة في المحاكاة العلمية والهندسية.

ونُشرت الدراسة في المجلة العلمية البريطانية “نيتشر ماشين إنتليجنس” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، حيث أجرى البحث فريق من مختبرات سانديا الوطنية بالولايات المتحدة.

وأظهرت النتائج قدرة الحواسيب العصبية على التعامل بكفاءة مع المعادلات التفاضلية الجزئية، المستخدمة في محاكاة الطقس، وتدفق السوائل، والحقول الكهرومغناطيسية، وسلوك المواد تحت الضغط، مع اكتشاف رابط جديد بين نموذج في علم الأعصاب الحاسوبي والصياغة الرياضية لهذه المعادلات، ما يفتح آفاقاً لتطوير أنظمة فائقة القدرة وأقل استهلاكاً للطاقة.

وأوضحت الدراسة أن نقل الخوارزميات الرياضية إلى البنية العصبية لا يقتصر على تحسين الحوسبة العلمية، بل يفتح أيضاً آفاقاً لفهم أعمق لكيفية إجراء الدماغ البشري للعمليات الحسابية، كما أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو تطوير تطبيقات طبية مستقبلية لمعالجة اضطرابات عصبية، مثل الزهايمر وباركنسون المرتبط جزئياً بخلل في “الحوسبة العصبية”، ما يجعل النتائج خطوة مهمة نحو التطبيقات الطبية المستقبلية.

ويأتي هذا الابتكار في سياق جهود عالمية لتقليل استهلاك الطاقة في الحوسبة العلمية وتعزيز الأداء الحسابي، مع إمكانية دمج مفاهيم علوم الأعصاب والرياضيات التطبيقية والهندسة الحاسوبية لبناء حواسيب عملاقة أكثر كفاءة، وفتح آفاق جديدة لفهم عمل الدماغ البشري.