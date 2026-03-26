تقرير: السبانخ والفراولة والعنب ضمن الأكثر تلوثاً بالمبيدات لعام 2026

واشنطن-سانا

كشف تقرير حديث عن قائمة الخضار والفواكه الأكثر احتواءً على بقايا المبيدات لعام 2026، حيث تصدّرت السبانخ والفراولة والعنب القائمة، ما يثير مخاوف صحية تتعلق بالتعرض المستمر لهذه المواد.

وذكرت شبكة “CNN”، استناداً إلى تقرير “دليل المتسوقين للمبيدات” الصادر عن منظمة “Environmental Working Group” الأمريكية المتخصصة في الأبحاث البيئية والصحة العامة، أن القائمة شملت أيضاً الخوخ والمشمش والكرز والتفاح والتوت والكمثرى والبطاطس، مشيرةً إلى أن السبانخ احتلت المرتبة الأولى من حيث تركيز بقايا المبيدات.

وبيّن التقرير أن معظم العينات احتوت على عدة أنواع من المبيدات في آن واحد، إذ أظهرت الاختبارات وجود آثار لأكثر من 260 مادة كيميائية، رغم غسل المنتجات قبل فحصها، في حين حذّر خبراء من أن التعرض لمزيج من هذه المواد قد يزيد من المخاطر الصحية.

وأشار التقرير إلى أن بعض المنتجات مثل الأناناس والأفوكادو والذرة الحلوة تُعد من الأقل تلوثاً، مؤكداً أن التنويع في استهلاك الفواكه والخضار، واختيار المنتجات الأقل احتواءً على المبيدات يمكن أن يحد من التعرض لهذه المواد.

وتربط دراسات سابقة التعرض للمبيدات بعدد من المشكلات الصحية، من بينها اضطرابات النمو، وأمراض القلب والسرطان، إضافة إلى تأثيرات محتملة على الجهاز العصبي والهرموني، ولا سيما لدى الأطفال.