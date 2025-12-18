فرنسا تدشّن أطول تلفريك حضري في أوروبا جنوب باريس

باريس-سانا

افتتحت السلطات الفرنسية رسمياً أطول تلفريك حضري في أوروبا، جنوب العاصمة باريس، في خطوة تهدف إلى تحسين وسائل النقل العام وتخفيف الازدحام في المناطق الحضرية، حيث يبلغ طول الخط الجديد 4.5 كيلومترات، ومن المتوقع أن يخدم نحو 11 ألف راكب يومياً.

ووفقًا لما أورده موقع دويتشه فيله الألماني فإن المشروع الذي تشرف عليه هيئة النقل “إيل دو فرانس موبيليتيه” يضم خمس محطات، ويربط بين عدة مجتمعات محلية في الضواحي الجنوبية للعاصمة باريس بشبكة المترو، ما يسهم في تسهيل تنقل نحو 20 ألفاً من السكان والعمال يومياً.

ويعتمد التلفريك على عربات كهربائية تسير على كابلات فولاذية معلقة، وتستوعب كل مقصورة عشرة ركاب، وتستغرق الرحلة الكاملة بين المحطتين النهائيتين نحو 18 دقيقة، مقارنة بـ 40 دقيقة تستغرقها الحافلات لنفس المسافة.

ويُعد هذا المشروع استجابة لحاجة المنطقة إلى حلول نقل بديلة، نظراً لاكتظاظ الطرق ووجود خطوط شحن وسكك حديدية سريعة تعيق التنقل السلس.

يُشار إلى أن تكلفة المشروع بلغت نحو 138 مليون يورو (ما يعادل 162 مليون دولار)، ويُعد نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للنقل الحضري في فرنسا، متفوقاً على خطوط تلفريك أخرى في مدن أوروبية مثل تولوز وبرشلونة ولندن.