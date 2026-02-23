إنتان نادر بعد لعقة كلب ينتهي ببتر أطراف سيدة بريطانية

لندن-سانا

فقدت سيدة بريطانية أطرافها الأربعة إثر إصابتها بحالة نادرة وشديدة من تسمم الدم (الإنتان)، يُرجح بحسب الأطباء أنها بدأت بعد لعقة من كلبها على جرح بسيط في جسدها، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بصورة متسارعة وخطرة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن السيدة نجيت سانغا (56 عاماً) أمضت نحو 32 أسبوعاً في المشفى، خضعت خلالها لعدة عمليات طارئة، وكانت على حافة الموت.

وأوضحت نجيت في حديثها للقناة أن التجربة «تفوق الوصف»، مشيرةً إلى أن فقدان اليدين والساقين خلال فترة قصيرة شكّل صدمة قاسية، ومحذّرة من خطورة هذه الحالة.

وبحسب زوجها كام سانغا، بدأت الأعراض بشعور عام بالتوعك، قبل أن يُعثر عليها في اليوم التالي فاقدة للوعي، مع برودة شديدة في القدمين، وازرقاق في الشفاه، وصعوبة حادة في التنفس، مشيراً إلى أن قلبها توقف عدة مرات أثناء وجودها في العناية المركزة، ما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً انتهى ببتر ساقيها ويديها، إضافة إلى استئصال الطحال نتيجة مضاعفات الإنتان.

ويُعد الإنتان حالة طبية مهدِّدة للحياة، تنجم عن استجابة مفرطة من الجهاز المناعي لعدوى ما، ما يؤدي إلى مهاجمة أنسجة وأعضاء الجسم، وقد يسبب فشلاً عضوياً سريعاً إذا لم يُعالج فوراً.