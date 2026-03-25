غوغل توسّع قدرات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة أكثر تخصيصاً عبر “جيميني” وكروم

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل توسيع نطاق ميزات الذكاء الاصطناعي لديها، لتشمل عدداً من خدماتها، بينها محرك البحث، وتطبيق “جيميني”، ومتصفح “كروم”، في خطوة تهدف إلى تقديم تجربة أكثر تخصيصاً للمستخدمين.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن هذه الميزات تعتمد على تحليل تفضيلات المستخدم وسلوكياته، استناداً إلى البيانات التي يختار مشاركتها عبر خدمات غوغل، ما يتيح تقديم إجابات أكثر دقة ومرتبطة بالسياق الشخصي بدلاً من النتائج العامة.

وأشارت إلى أن هذا التوجه يسهم في جعل التفاعل مع الذكاء الاصطناعي أكثر سلاسة، من خلال تقليل التكرار وتقديم توصيات مخصصة في مجالات متعددة مثل التسوق والسفر والدعم الفني.

ويأتي هذا التطور ضمن سعي الشركة لتعزيز قدرات “جيميني” ودمجه بشكل أوسع في خدماتها الرقمية، بما يجعل المساعدات الذكية أكثر قدرة على فهم احتياجات المستخدم اليومية.