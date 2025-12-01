فريق طبي تركي يستخرج أكثر من 20 ألف حصوة من مرارة سيدة سبعينية

أنقرة-سانا

سجل فريق طبي في ولاية مانيسا التركية حالة نادرة بعد تمكنه من استخراج أكثر من 20 ألف حصوة من مرارة سيدة سبعينية، في عملية وصفها الأطباء بـ”الاستثنائية”، من حيث العدد الكبير للحصوات المكتشفة.

ونقل موقع Haberler+1 التركي عن مصادر طبية أن المريضة راجعت أحد المشافي الحكومية في ولاية سوما، إثر معاناتها من آلام حادة ومتكررة في البطن، حيث كشفت الفحوصات عن انتقال عدد من الحصوات إلى القناة الصفراوية الرئيسية وحدوث التهاب حاد.

وحسب الجراح المشرف على العملية، الدكتور محمد بوراك كويونغو، قرر الفريق إجراء تدخل جراحي عاجل لاستئصال المرارة بعد تقديم العلاج الأولي للمريضة، حيث نفذت العملية باستخدام تقنية المنظار، ما أتاح استخراج آلاف الحصوات التي تراوح حجم كل منها بين 2 و3 ميليمترات.

وأشار الفريق الطبي إلى أن إحصاء العدد الكبير من الحصوات شكل تحدياً كبيراً، ما استدعى الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد العدد بدقة، حيث أكدت النتائج أن العدد تجاوز عشرين ألف حصوة.

وأكد الجراح أن التحدي الأكبر تمثل في استئصال هذا الكم الهائل من الحصوات دون التسبب بتمزق جدار المرارة أو تسرب أي حصوة إلى تجويف البطن، مشيراً إلى نجاح العملية وتعافي المريضة بشكل جيد.

ويُعد هذا الإنجاز الطبي نموذجاً مميزاً من حيث الدقة والتقنيات المستخدمة، حيث تمكن الفريق الطبي من معالجة الحالة بنجاح وضمان تعافي المريضة.