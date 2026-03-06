واتساب يطور اشتراكاً مدفوعاً بميزات إضافية للمستخدمين

واشنطن-سانا

يعمل تطبيق المراسلة واتساب المملوك لشركة ميتا على تطوير اشتراك مدفوع جديد، يتيح للمستخدمين مجموعة من الميزات الإضافية وخيارات التخصيص المتقدمة داخل التطبيق.

وبحسب موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، فإن الاشتراك الجديد الذي يحمل اسم «واتساب بلس» لا يزال قيد التطوير لنظامي أندرويد وiOS، وسيكون اختيارياً مقابل رسوم شهرية، مع الإبقاء على جميع خدمات المراسلة الأساسية متاحة مجاناً للمستخدمين.

ومن المتوقع أن يتضمن الاشتراك مزايا عدة، منها تغيير مظهر التطبيق وأيقونته وألوان واجهته، إضافة إلى إمكانية تثبيت ما يصل إلى 20 محادثة بدلاً من الحد الحالي البالغ ثلاث محادثات فقط، إلى جانب توفير نغمات وملصقات حصرية للمشتركين.

ولم تعلن شركة واتساب حتى الآن موعد إطلاق الخدمة الجديدة أو تكلفة الاشتراك، كما قد تشهد الميزات المقترحة تعديلات قبل طرحها رسمياً للمستخدمين.