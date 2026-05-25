اليابان تعتمد فحصاً مبكراً بالموجات فوق الصوتية للكشف عن خلل الورك لدى حديثي الولادة

طوكيو-سانا

كشفت دراسة طبية حديثة عن نجاح تجربة في اليابان تعتمد الفحص بالموجات فوق الصوتية لحديثي الولادة، بهدف الكشف المبكر عن خلل التنسج النمائي لمفصل الورك، وهو أحد الاضطرابات التي قد تؤدي إلى مشكلات حركية وعظمية لاحقاً في الحياة.

وذكر موقع MedicalXpress أمس الأحد نقلاً عن المجلة الدولية لدراسات التمريض International Journal of Nursing Studies أن الدراسة قادها باحثون من جامعة طوكيو، وأظهرت النتائج أن نحو 8.7 بالمئة من الرضع الذين خضعوا للفحص كانوا مشتبهين أو مصابين بخلل التنسج الوركي، بما في ذلك حالات لم تظهر عليها علامات أو عوامل خطورة واضحة.

وبيّنت الدراسة أن إدخال الفحص بالموجات فوق الصوتية ضمن برامج الرعاية الصحية المجتمعية أسهم في تحسين دقة الكشف المبكر مقارنة بالفحص السريري التقليدي، حيث شملت التجربة 349 رضيعاً بنسبة تغطية بلغت 95.6 بالمئة، مع قدرة عالية على تصنيف الحالات وتحديد الحاجة إلى المتابعة أو العلاج.

وأظهرت النتائج أن هذا الأسلوب ساعد في رصد حالات لم يكن بالإمكان اكتشافها بالوسائل التقليدية، ما أتاح التدخل المبكر والحد من مضاعفات محتملة مثل آلام المفاصل واضطرابات المشي والتهاب المفاصل المبكر في مراحل لاحقة من العمر.

وتؤكد مثل هذه الدراسات أهمية توسيع برامج الفحص المبكر لحديثي الولادة، لما لذلك من دور في تحسين جودة الرعاية الصحية والحد من المضاعفات المستقبلية المرتبطة باضطرابات مفصل الورك.