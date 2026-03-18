دراسة تحدد عدد ساعات النوم المناسبة للأطفال حسب العمر

واشنطن-سانا

أظهر تقرير حديث نشرته مؤسسة النوم الوطنية الأمريكية أن كثيراً من الأطفال لا يحصلون على عدد ساعات النوم الكافية وفق أعمارهم، ما قد يؤثر سلباً في صحتهم الجسدية والنفسية ونشاطهم اليومي.

وبحسب تقرير نشرته شبكة CNN استناداً إلى استطلاع أجرته مؤسسة النوم الوطنية الأمريكية التي تُعنى بالتوعية بأهمية النوم والصحة المرتبطة به، فإن احتياجات النوم تختلف حسب العمر، حيث تتراوح بين 14 و17 ساعة للمواليد، و12 إلى 15 ساعة للرضع، و9 إلى 11 ساعة للأطفال في سن المدرسة.

وبيّنت النتائج أن نحو 44% من الأطفال في الولايات المتحدة لا ينامون المدة الموصى بها، ما ينعكس على مزاجهم وأدائهم اليومي، في حين أكد معظم الأهالي أهمية النوم الجيد في استقرار الحياة الأسرية.

وأشار الخبراء إلى أن النوم الكافي في السنوات الأولى يسهم في بناء صحة مستقبلية أفضل، ويساعد على تنظيم السلوك والتركيز، مؤكدين أن قلة النوم ترتبط بزيادة التوتر وضعف الأداء لدى الأطفال.

ودعا المختصون إلى اعتماد عادات نوم صحية، مثل تحديد مواعيد ثابتة للنوم، وتقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، وتهيئة بيئة هادئة، إلى جانب أهمية القيلولة للأطفال الصغار ضمن نظام نوم متوازن.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى تنظيم نوم الأطفال، وتبني عادات صحية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع، لضمان نمو سليم وحياة أكثر توازناً لهم.