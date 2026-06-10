دراسة تحذر من ارتباط محتمل بين الجلوكوزامين وتفاقم أعراض ألزهايمر

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في University of Florida أن مكمل الجلوكوزامين الغذائي، المستخدم على نطاق واسع لدعم صحة المفاصل وتخفيف آلامها، قد يكون مرتبطاً بتسارع تطور مرض ألزهايمر لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي طفيف، كما قد يزيد من مخاطر الوفاة لدى المصابين بالمرض.

وذكر موقع “سينس ديلي” العلمي اليوم الأربعاء أن الدراسة المنشورة في مجلة “نيتشر ميتابوليزم”، اعتمدت على تحليل السجلات الصحية لآلاف المرضى خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2024، إلى جانب دراسات متقدمة أجريت على أنسجة دماغ بشرية ونماذج مخبرية لفئران مصابة بمرض ألزهايمر.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين كانوا يتناولون الجلوكوزامين ويعانون في الوقت نفسه من ضعف إدراكي طفيف، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة بلغت 25 بالمئة، مقارنة بغير المستخدمين لهذا المكمل.

وأشار الباحثون إلى أن الجلوكوزامين قد يتفاعل مع مسارات أيضية في الدماغ تتأثر بمرض ألزهايمر، ما قد يسهم في تسريع التغيرات العصبية المرتبطة به، كما بيّنت التجارب المخبرية أن المكمل يزيد من ارتباط جزيئات السكر بالبروتينات داخل الخلايا العصبية، وهو ما ارتبط بتراجع الذاكرة لدى نماذج الفئران المستخدمة في الدراسة.

وأكد فريق البحث أن النتائج الحالية تشير إلى وجود ارتباط بين استخدام الجلوكوزامين وتطور المرض، من دون أن تثبت علاقة سببية مباشرة، مشددين على أهمية إجراء المزيد من الدراسات والتجارب السريرية للتحقق من هذه النتائج وتحديد التأثيرات المحتملة للمكمل لدى مرضى ألزهايمر والخرف.

ويُعد الجلوكوزامين من أكثر المكملات الغذائية استخداماً بين كبار السن لدعم صحة المفاصل، ما يضفي أهمية خاصة على الدراسات التي تبحث في آثاره المحتملة على صحة الدماغ والوظائف الإدراكية.