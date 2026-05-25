واتساب يتجه نحو التحول إلى منصة تواصل ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

يستعد تطبيق واتساب التابع لشركة ميتا لإطلاق مجموعة من التحديثات الكبرى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في إطار توجه الشركة نحو تطوير تجربة استخدام أكثر ذكاءً وتفاعلية داخل التطبيق.

وذكر موقع The Verge المتخصص بأخبار التكنولوجيا أمس الأحد أن واتساب بدأ بالفعل بإتاحة ميزة تلخيص الرسائل غير المقروءة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يسمح للمستخدمين بالحصول على ملخصات مختصرة للمحادثات الطويلة بدلاً من قراءتها بالكامل، مع الحفاظ على معايير الخصوصية والتشفير التام للمحادثات.

وتشمل التحديثات قيد التطوير أيضاً ميزة الترجمة التلقائية للرسائل بين اللغات المختلفة داخل التطبيق، بهدف تسهيل التواصل بين المستخدمين حول العالم، إضافة إلى تطوير أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تتيح إعادة صياغة الرسائل وتعديل أسلوبها، بما يتناسب مع سياق المحادثة.

كما تعمل ميتا على اختبار نظام “أسماء المستخدمين” الذي سيسمح بإجراء المحادثات دون الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخصوصية وإعادة تشكيل طريقة إضافة جهات الاتصال داخل التطبيق.

وفي سياق متصل، يجري توسيع دمج مساعد “Meta AI” داخل واتساب، ليشمل تقديم إجابات واقتراحات ومساعدة في إنشاء المحتوى، إلى جانب أدوات تحليل وتفاعل داخل المحادثات، ضمن توجه أوسع لدمج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات التابعة لميتا.

وتشير هذه التطورات إلى تحول تدريجي في واتساب من تطبيق مراسلة تقليدي إلى منصة تواصل ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إدارة المحادثات وتلخيصها وترجمتها، بما يعكس التنافس المتسارع بين شركات التكنولوجيا في هذا المجال.