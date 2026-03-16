اليابان توافق على علاجات مبتكرة بالخلايا الجذعية لباركنسون وفشل القلب

طوكيو-سانا

وافقت السلطات الصحية في اليابان على استخدام علاجات مبتكرة تعتمد على الخلايا الجذعية لعلاج مرض باركنسون وفشل القلب الحاد، في خطوة تمثل تقدماً مهماً في مجال الطب التجديدي وتفتح آفاقاً جديدة لعلاج أمراض كانت تعد صعبة العلاج.

ووفق تقرير نشره تلفزيون TBS News الياباني، حصلت شركة الأدوية اليابانية سوميتومو فارما على موافقة لتصنيع وبيع علاج جديد لمرض باركنسون يعتمد على زرع خلايا جذعية في الدماغ لتعويض الخلايا العصبية المتضررة المنتجة لمادة الدوبامين، ما يسهم في تحسين التحكم بالحركة لدى المرضى، حيث أظهرت التجارب السريرية نتائج مشجعة دون تسجيل آثار جانبية خطيرة.

كما منحت وزارة الصحة اليابانية الضوء الأخضر لعلاج آخر يستهدف مرضى فشل القلب الحاد، ويعتمد على زرع صفائح من خلايا عضلة القلب لتحفيز إصلاح الأنسجة المتضررة وتعزيز تكوين أوعية دموية جديدة، وهو موجه للمرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية.

وتستند هذه العلاجات إلى تقنية الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات (iPS) التي يمكن إعادة برمجتها من خلايا بالغة، لتصبح قادرة على التحول إلى أنواع مختلفة من خلايا الجسم، وهي تقنية طورها العالم الياباني شينيا ياماناكا الحائز جائزة نوبل في الطب عام 2012.

وتأتي الموافقة اليابانية بصيغة ترخيص مشروط يسمح باستخدام العلاجات مع استمرار جمع البيانات العلمية لضمان سلامتها وفعاليتها، ما يمهد لمرحلة جديدة في تطوير الطب التجديدي ويمنح أملاً لمرضى هذه الأمراض حول العالم.