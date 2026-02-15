تقنية بريطانية تختبر استخدام حرير العنكبوت في علاج إصابات الأعصاب

photo 2026 02 15 15 26 20 تقنية بريطانية تختبر استخدام حرير العنكبوت في علاج إصابات الأعصاب

لندن-سانا

يخضع في المملكة المتحدة لاختبارات سريرية، أسلوب علاجي مبتكر يعتمد على استخدام حرير العنكبوت في معالجة إصابات الأعصاب الخطيرة، في خطوة قد تسهم في تطوير أساليب علاج تلف الأعصاب، وفق ما ذكر موقع صحيفة The Guardian البريطانية.

ويقود المشروع البروفيسور أليكس وودز، مؤسس شركة «نيوروتكس» الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية والمنبثقة عن جامعة أكسفورد، الذي أوضح أن الأعصاب تعمل كشبكة دقيقة تنقل الإشارات بين الدماغ والعضلات والجلد، وأن تلفها قد يؤدي إلى ألم مزمن أو خدر أو فقدان جزئي للحركة.

وتقوم التقنية الجديدة على استخدام ألياف حريرية حيوية توفر بنية دقيقة تساعد على ربط طرفي العصب المتضرر، بما يسمح له بالنمو والالتحام مجدداً من دون الحاجة إلى استئصال أعصاب من مناطق أخرى في الجسم، الأمر الذي قد يقلل مدة الجراحة ومخاطر العدوى وتكاليف إعادة التأهيل.

ويُستخرج الحرير المستخدم من عناكب الشبكة الذهبية في مدغشقر، حيث تُجمع الألياف الدقيقة بعد تخدير العناكب بصورة آمنة، وتتميز هذه الألياف بكونها أرق من شعرة الإنسان مع تمتعها بقوة عالية نسبة إلى وزنها.

ومن المتوقع، وفق القائمين على المشروع، أن تُطرح التقنية على نطاق أوسع بحلول عام 2027، في حال أثبتت فعاليتها وسلامتها، ما قد يفتح آفاقاً جديدة في علاج إصابات الأعصاب.

وتشير بيانات إلى أن نحو شخص من كل عشرة في بريطانيا يتعرض لدرجة من تلف الأعصاب خلال حياته.

