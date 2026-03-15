دراسة تكشف سر الصوت المزدوج في صهيل الخيول

كوبنهاغن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن الخيول قادرة على إنتاج صوتين مختلفين في الوقت نفسه خلال الصهيل، ما يمنح صوتها طابعاً مزدوجاً يجمع بين نغمتين منخفضة، وعالية التردد.

ووفقاً لدراسة نشرت في مجلة Current Biology العلمية وأوردها موقع ScienceDaily، فإن الصوت منخفض التردد ينتج عن اهتزاز الحبال الصوتية، بينما يصدر الصوت العالي عبر ما يعرف بالصفير الحنجري، وهي آلية نادرة لدى الثدييات الكبيرة.

وأوضح باحثون من جامعة كوبنهاغن في الدنمارك أن هذه القدرة تمنح الخيول مرونة أكبر في التواصل، إذ تساعدها على نقل إشارات مختلفة تتعلق بحالتها العاطفية وإيصال الصوت لمسافات بعيدة.

وأشار الفريق البحثي إلى أن النتائج تسهم في فهم آليات التواصل الصوتي لدى الثدييات، وتكشف جانباً من التعقيد في النظام الحنجري لدى الخيول.

يذكر أن الخيول تصدر أصواتاً معقدة وثنائية النغمة تُعرف بالصهيل، ويُعد فهم آلية إنتاجها خطوة مهمة للكشف عن أسرار التواصل الصوتي لدى الثدييات الكبيرة.