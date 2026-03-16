ليغو تعتزم إطلاق نموذج لمنصة «بلاي ستيشن 1» مكوّن من 1911 قطعة

كوبنهاغن-سانا

تستعد شركة ليغو الدنماركية بالتعاون مع شركة سوني اليابانية لإطلاق نموذج جديد يعيد تجسيد منصة الألعاب الكلاسيكية «بلاي ستيشن 1» باستخدام مكعبات الليغو، في إصدار يعد الأول من نوعه بين الشركتين.

وذكر موقع 9to5Toys المتخصص بالأخبار التقنية، أن الإصدار سيأتي مكوّناً من 1911 قطعة ضمن فئة «ليغو آيكونز» المخصصة للبالغين، مع تصميم يحاكي الشكل الأصلي للجهاز الذي أُطلق لأول مرة عام 1994.

وبحسب التقارير، سيضم النموذج ميزات تفاعلية ميكانيكية، منها غطاء أقراص قابل للفتح، وقرص ألعاب يمكن إدخاله وإخراجه، إضافة إلى نسخة مصغرة من وحدة التحكم الأصلية مبنية من قطع الليغو، إلى جانب ملحقات مثل بطاقة الذاكرة.

ويرى خبراء في موقع Brick Fanatics المتخصص في أخبار ومنتجات شركة ليغو أن هذا التعاون يمثل تحولاً في شراكات ليغو بعد سنوات من التعاون مع شركة نينتندو، وقد يفتح المجال مستقبلاً لإنتاج نماذج لأجهزة ألعاب أخرى أو لشخصيات من سلاسل ألعاب شهيرة.

ومن المتوقع أن يُطرح الطقم في الأسواق العالمية خلال شهر كانون الأول المقبل، مستهدفاً بشكل خاص عشاق الألعاب الإلكترونية من جيل التسعينيات وهواة تجميع نماذج الليغو.