أسبوع التراث اللامادي يعيد إحياء طقوس العرس القلموني في المركز الثقافي العربي بالقطيفة

أسبوع التراث اللامادي يعيد إحياء طقوس العرس القلموني في المركز الثقافي العربي بالقطيفة في ريف دمشق.

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