الديباج الدمشقي.. يتألق في معرض الفنان سيف الدين حمود بثقافي العدوي

دمشق-سانا

ينسج المعرض التراثي للمصمم والفنان التشكيلي سيف الدين حمود لوحةً إبداعيةً تجمع بين أصالة التراث السوري وجماليات الفن المعاصر، من خلال مزج قماش الديباج الدمشقي (البروكار) العريق بفنون تصميم الأزياء الراقية والرسم التشكيلي وإبداعات الخرز، في تجربة بصرية وثقافية متكاملة يحتضنها المركز الثقافي العربي في العدوي.

ويأتي المعرض الذي انطلق أمس الأحد، ضمن فعاليات أسبوع التراث اللامادي الذي تقيمه وزارة الثقافة، ويحمل عنوان “الديباج الدمشقي (البروكار)”.

ثماني لوحات يدوية وأزياء من حرفيين مهرة

شهد المعرض احتفاءً بثماني لوحات يدوية، إضافة إلى أزياء ومنسوجات وأقمشة وقطع صنعت بحب وإتقان من أيادٍ محترفة، حيث قدمت الأعمال رسائل بصرية متعددة عبر تقنيات التطريز والخرز وشك النول، تروي أسماء الأنبياء والسردية السورية، وتعرض مهارات الحرفيين المتوارثة على الأجيال.

مشروع فني متحفّي ورسائل عالمية للسلام

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح سيف الدين حمود، أن المعرض جزء من مشروعه الفني الذي بدأه قبل 13 عاماً كمتحف يحمل رسائل عالمية للسلام.

وأشار إلى أبرز أعماله التي شملت نسخةً من المصحف الشريف مشغولة بالخرز طولها 15 متراً وعرضها 45 متراً، إضافةً إلى 5000 لوحة و912 فستاناً تعبر عن رمزيات دينية وتراثية عالمية.

وأكد حمود أن كل لوحة في المعرض تحمل آيات قرآنية وجزءاً من حكاية، لتتكامل اللوحات الثماني مشكلةً رسائل تتحرك زواياها لتصور في مناسبات مختلفة صوراً للأراضي الفلسطينية وحنظلة ومفتاح بيت المقدس ولوحة لعروسين فلسطينيين وغيرها.

الحفاظ على تراث البروكار

أوضح حمود أن عشقه للبروكار يعود إلى كونه من أشهر وأفخر أنواع الأقمشة في العالم، يُصنع من خيوط الذهب والفضة والحرير الطبيعي، وكانت مدينة دمشق متميزة عالمياً بصناعته وحرفييها المتخصصين، لذلك احتوى المعرض على الزي الدمشقي بصبغة فرنسية رمزاً لتفضيله عالمياً، إلى جانب زيين آخرين من الألبسة التراثية المعروفة.

وطالب حمود بزيادة الاهتمام بهذا الفن الدمشقي كجزء من الهوية والتراث اللامادي السوري، والدعم للفنانين الذين يسعون للحفاظ على هذه الحرفة ونسجها على الأنوال اليدوية، لضمان استمراريتها كموروث إنساني عالمي.

وأشارت مصممة الأزياء ليلى طبانه من الحضور إلى أهمية إحياء التراث اللامادي السوري عبر مثل هذه المعارض، لتشجيع الإبداع، وإدخال الحداثة على الأزياء التقليدية.

وسيف الدين حمود فنان تشكيلي يعمل في مجال التصميم الفني والأشغال اليدوية في سوريا، ويدرس حالياً دراسات قانونية، ويجمع في أعماله بين الحرفة الهندسية والدقة الجمالية، معتمداً على خامات تراثية كالخرز والبروكار الدمشقي، نظم عدة معارض منها “لوحات قرآنية” و”السلام بألوان سورية” التي حملت رمزية انتصار الثورة وإسقاط النظام البائد.