عبد القادر الخليل… فنان سوري حوّل الاغتراب والخسارة إلى ذاكرة من لون

دمشق-سانا

بين اللوحة بوصفها شهادة حياة، والفن باعتباره وسيلة لحفظ الذاكرة ومقاومة النسيان، تتشكل تجربة الفنان والناقد التشكيلي عبد القادر الخليل، كواحدة من التجارب الفنية السورية التي عبرت حدود المكان، وحملت وجع الإنسان السوري إلى فضاءات الفن العالمي.

جمع الخليل في مسيرته الممتدة لأكثر من نصف قرن بين الإبداع التشكيلي والنقد الفني والعمل الثقافي، متنقلاً بين سوريا وإسبانيا وعدد من العواصم الأوروبية، ومحوّلاً الاغتراب والخسارة إلى مشروع بصري وإنساني مفتوح على الذاكرة والأمل.

البدايات… بين العلم والريشة

ولد عبد القادر الخليل عام 1951 في قرية رسم بكرو قرب حلب، ونشأ وفي داخله شغف مبكر بالفن، إلى جانب اهتمامه بالدراسة العلمية، قبل أن يغادر إلى إسبانيا عام 1970، حيث تابع دراساته في العلوم الإدارية والفنون الجميلة والنقد الفني، ليبدأ من هناك بناء تجربته الفنية التي ستقوده لاحقاً إلى متاحف وصالات عرض عالمية، من بينها متحف اللوفر في باريس.

وفي حديثه لـ سانا بيّن الخليل أن تجربته مرت بأربع مراحل رئيسية، بدأت بسنوات البحث والتكوين بين الهندسة والعلوم الإدارية والطب البشري والفنون الجميلة، قبل أن يحسم خياره لمصلحة الفن، تاركاً الطب خلفه ليجعل من الريشة واللون طريقه الأوضح في الحياة.

الاغتراب الأوروبي… حضور على خرائط الفن

أوضح الخليل أن المرحلة الثانية من مسيرته، كانت سنوات الاغتراب الطويلة في إسبانيا وأوروبا، حيث أنجز عشرات المعارض الفردية والجماعية، وشارك في مهرجانات فنية دولية، ونسج علاقات واسعة مع فنانين ونقاد ومؤسسات ثقافية من مختلف القارات.

وشكلت مشاركاته المتكررة في المعرض السنوي المقام على أرض متحف اللوفر في باريس محطة مهمة في تجربته، ولا سيما بعد حصوله على جائزة خاصة عام 2010، بما يعكس حضور الفن السوري في فضاءات تشكيلية أوروبية مرموقة.

العودة إلى حلب… حلم المتحف المفقود

في عام 2011، عاد الخليل إلى حلب حاملاً معه أكثر من 550 عملاً فنياً من منجزاته الخاصة، إضافة إلى عشرات الأعمال التي اقتناها لفنانين آخرين، واضعاً نصب عينيه تأسيس مشروع ثقافي ومتحف فني مفتوح للجمهور، يتيح للناس الاقتراب من التجربة التشكيلية السورية والعالمية.

غير أن سنوات الثورة وما رافقها من قصف ودمار ومضايقات من قبل النظام البائد، بددت هذا الحلم، إذ تعرض منزله ومرسمه للتدمير، وفقد معظم أعماله الفنية، قبل أن يضطر إلى مغادرة البلاد قسراً عام 2014، حاملاً معه جرحاً عميقاً لا يرتبط بالمكان وحده، بل بذاكرة فنية وثقافية تراكمت على مدى عقود.

الفن في مواجهة الخسارة

رغم حجم الخسارات، عاد الخليل إلى إسبانيا ليبدأ مرحلة جديدة من العمل الفني، حمل خلالها قضايا الإنسان السوري إلى المعارض والجامعات ووسائل الإعلام الأوروبية، عبر لوحات تناولت الألم والهجرة والذاكرة والحرية والأمل، مؤكداً أن الفن قادر على تحويل الألم إلى طاقة تعبيرية وإنسانية.

ورأى الخليل أن الفن “ضرورة لوجود الإنسان”، موضحاً أن تجربته تحولت من رسم الواقع كما تراه العين إلى التعبير عما يعتمل في داخل الفنان من أحاسيس وانفعالات، وقال: “أنا لا أرسم ما أشاهده، بل أرسم ما أشعر به”.

ذاكرة لا تعوض

أكد الخليل أن خسارة الوطن تبقى الجرح الأكبر بالنسبة للفنان، وأن فقدان الأعمال الفنية خلال سنوات الثورة لم يكن مجرد خسارة مادية، بل ضياع لذاكرة ثقافية كاملة، صنعتها سنوات طويلة من العمل والتجريب والبحث.

وقال: “يمكن تعويض المال والمرسم، لكن يصعب تعويض أربعين سنة من المنجزات الفنية”، مشيراً إلى أن العمل الفني لا يحمل قيمة جمالية فحسب، بل يختزن زمناً وتجربة ووجوهاً وأمكنة ومراحل من حياة الفنان وبلده.

من اللوحة إلى النقد والترجمة

إلى جانب تجربته التشكيلية، يعد عبد القادر الخليل من الأسماء المعروفة في النقد الفني عربياً وأوروبياً، إذ كتب أكثر من ثلاثة آلاف مقالة نقدية تناول فيها تجارب فنية متعددة، كما يعمل حالياً على إصدار كتاب يوثق تجارب نحو 500 فنان سوري.

ولم يقتصر مشروعه الثقافي على اللوحة والنقد، بل امتد إلى الترجمة، حيث ترجم عدداً من الدواوين الشعرية بين العربية والإسبانية، وأسهمت أعماله الفنية في تزيين أغلفة كتب صدرت في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ما جعل تجربته فضاءً مفتوحاً بين الفنون واللغات والثقافات.

الصورة أبلغ من الكلام

على الرغم من تعدد اهتماماته بين النقد والترجمة والعمل الثقافي، يؤكد الخليل أن الريشة بقيت الأقرب إلى مشروعه الإبداعي، لأن الصورة، كما يقول، قادرة أحياناً على قول ما تعجز عنه الكلمات، مضيفاً: “الصورة أحياناً أبلغ من آلاف الكلمات، والفن هو اللغة التي تختصر الحواس والمشاعر معاً”.

ويرى الخليل أن الفن ذاكرة الشعوب ومرآة تحولاتهم، معرباً عن أمله في أن تبقى سوريا قادرة على استعادة جمالها وثقافتها وتاريخها، وأن يجد الفنانون السوريون المساحة التي تليق بتجاربهم وتضحياتهم.

معارض عبر القارات

على امتداد مسيرته، أنجز الفنان أكثر من 140 معرضاً فردياً وجماعياً في سوريا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والسويد والمكسيك والإكوادور والإمارات وغيرها، كما نسق معارض دولية ومهرجانات فنية شارك فيها فنانون من مختلف القارات.

وحضرت أعماله في مدن أوروبية بارزة، مثل مدريد وبرشلونة وإشبيلية وباريس وروما ولندن وبروكسل، إضافةً إلى مشاركاته في متاحف ومراكز ثقافية عالمية، واقتناء عدد من المتاحف الأوروبية لوحات من أعماله.

الفن السوري… ذاكرة وطن وحلم متجدد

يرى الخليل أن الفن التشكيلي السوري أدى دوراً مهماً خلال سنوات الثورة السورية، بوصفه أداة للتعبير عن معاناة الناس والدفاع عن الحرية والعدالة، مؤكداً أن الفن كان دائماً جزءاً من التحولات الكبرى في التاريخ الإنساني، وشاهداً على الألم والأمل معاً.

أما حلمه اليوم، فيتمثل بإعادة بناء مرسمه ومتحفه الفني، وإنشاء متاحف للفنون التشكيلية في جميع المحافظات السورية، تحفظ أعمال الفنانين السوريين، وتمنح الأجيال الجديدة فرصة التعرف إلى الإرث الثقافي الوطني، بما يجعل الفن جسراً بين الذاكرة والمستقبل.