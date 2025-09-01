دراسة صينية: زجاجات المياه في السيارات تهدد الصحة العامة

بكين-سانا

حذّرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة نانجينغ الصينية من أن ترك زجاجات المياه البلاستيكية داخل السيارات المغلقة وتحت أشعة الشمس المباشرة، قد يؤدي إلى تسرب مركبات كيميائية ضارة تُشكل تهديداً مباشراً على صحة الإنسان.

وحسب نتائج الدراسة التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن تعريض زجاجات المياه المصنوعة من مادة “البولي إيثيلين تيريفثالات” (PET) لدرجات حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية لمدة أربعة أسابيع، يؤدي إلى إطلاق مركب الأنتيمون السام الذي يسبب أعراضاً فورية كالصداع والدوار والغثيان، ومادة “بيسفينول أ” (BPA) المرتبطة بمخاطر صحية تشمل السرطان، واضطرابات النمو، وبعض الحالات العصبية مثل القلق.

وبينت الدراسة أن نحو 80% من عينات المياه المعبأة التي خضعت للتحليل احتوت على جسيمات بلاستيكية دقيقة، إذ قد تحتوي الزجاجة الواحدة على نحو 240 ألف جسيم، مقارنة بـ 5.5 جسيمات فقط في كل ليتر من مياه الصنبور.

ودعا الخبراء إلى الامتناع عن شرب المياه من زجاجات بلاستيكية تم تعريضها لحرارة مرتفعة لفترات طويلة، ولا سيما في فصل الصيف، والتوجه إلى استخدام البدائل الآمنة مثل الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ.

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن المواد الكيميائية المتسربة من البلاستيك قد ترتبط بأمراض مزمنة، وتؤثر سلباً على صحة الأطفال والنساء الحوامل، وتأتي الدراسة الصينية الجديدة في سياق جهود علمية متصاعدة للحد من استعمال العبوات ذات الاستخدام الواحد، ودعوة المستهلكين إلى اعتماد خيارات أكثر أماناً وصديقة للبيئة.