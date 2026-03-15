دراسة: نظام غذائي عالي الدهون قد يعزز فوائد التمارين لدى مرضى ارتفاع السكر

4f9814a5 b2f8 4b25 8d80 b62866b245e1 دراسة: نظام غذائي عالي الدهون قد يعزز فوائد التمارين لدى مرضى ارتفاع السكر

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن زيادة الدهون في النظام الغذائي قد تساعد الجسم على الاستفادة بشكل أفضل من التمارين الرياضية لدى الأشخاص الذين يعانون ارتفاع مستوى السكر في الدم، ما قد يسهم في تحسين اللياقة البدنية.

وذكر موقع ScienceDaily العلمي أن باحثين في جامعة فيرجينيا الأمريكية درسوا تأثير نظام غذائي كيتوني عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات، حيث يعتمد الجسم على الدهون كمصدر للطاقة بدلاً من السكر.

وأظهرت النتائج تحسناً في قدرة العضلات على استخدام الأوكسجين وزيادة التحمل لدى الفئران التجريبية، إضافة إلى انخفاض سريع في مستوى السكر في الدم خلال أسبوع واحد.

وأشار الباحثون إلى أن الجمع بين نظام غذائي مناسب وممارسة التمارين بانتظام قد يعزز الفوائد الصحية، مؤكدين أن النتائج ما تزال أولية لأنها أجريت على نماذج حيوانية.

يذكر أن تعديل النظام الغذائي، مثل زيادة الدهون الصحية أو اتباع أنظمة منخفضة الكربوهيدرات، يمكن أن يعزز تأثير التمارين ويُحسن القدرة على التحمل واللياقة الهوائية، ما يشير إلى أهمية التكامل بين التغذية والنشاط البدني لتحقيق أفضل النتائج الصحية.

